بسبب نقص الفارينة.. مخابز تُغلق أبوابها في هذه الولاية..

اضطرت بعض المخابز المصنفة في ولاية المنستير الى غلق ابوابها بسبب نقص الفارينة، ما انتج نقصا في مدة الخبز، وفق ما اكدته اذاعة الديوان اليوم الاثنين.

حيث أكد رئيس النقابة الجهوية لارباب المخابز بالمنستير محمد صالح الترجمان، وجود نقص كبير فى مادة الخبز بسبب نقص تزويد المطاحن بمادة الفرينة نظرا لعدم توفر القمح اللين لديها.

ورجح الترجمان عودة التزود العادي بالفارينة من يومين الى 3 أيام وفق تقديره، ونهاية ازمة نقص الخبز في اخر الأسبوع.

كما دعا المواطنين الى عدم اللهفة فى اقتناء هذه المادة والاقتصار على حاجياتهم فقط.