بالأرقام: ارتفاع عدد قتلى وجرحى جيش الاحتلال في المعارك البرية في غزّة

أعلن جيش الإحتلال، اليوم الإثنين، حصيلة محدثة لعدد جنوده المصابين منذ بدء الاجتياح البري في قطاع غزة أواخر أكتوبر الماضي.

وقال الجيش إن 582 جنديا أصيبوا، بالإضافة إلى 104 جنود قتلوا، في المعارك البرية داخل قطاع غزة.

ومن بين الجنود المصابين، 133 إصابة خطيرة، و218 متوسطة، و231 طفيفة.

ومنذ 7 أكتوبر، عندما شنت حماس هجوما مباغتا على الاراضي المحتلة في عملية “طوفان الاقصى”، قتل 433 جنديا وأصيب 1645 جنديا، منهم 261 إصاباتهم خطيرة، و456 متوسطة، و928 طفيفة.

ووفقا لبيانات جيش الاحتلال، هناك حاليا 34 جنديا في حالة خطيرة في المستشفى، و210 في حالة متوسطة، و149 في حالة جيدة.