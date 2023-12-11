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في قضية “كوكايين”.. السجن 8 سنوات ضد ملكة جمال شمال افريقيا والمؤبّد ضد زوجها

2023/12/11 أهم الأخبار, الجزائر, حوادث و قضايا

قضت محكمة الجنايات في الجزائر العاصمة، اليوم الاثنين، بالسجن 8 سنوات نافذة مع غرامة مالية نافذة قدرها 5 مليون سنيتم (حوالي 20 ألف أورو) في حقّ ملكة جمال شمال إفريقيا السابقة وحيدة قروج، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد ضد زوجها (في حالة فرار) ومتهمين آخرين، وذلك في قضية تتعلق بالاتجار بالكوكايين.
وتعود اطوار القضية، إلى ليلة 31 ديسمبر 2022، حبث داهمت القوات الامنية منزل المتهمة، وحجزت خلال العملية 1.5 كغ من الكوكايين و1000 ألف قرص مهلوس.
ووجهت لقروج انذاك تهمة الاتجار بالمخدرات لكنها بقيت في حالة سراح، فيما فر الزوج إلى وجهة مجهولة لحد الساعة.

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