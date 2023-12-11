اكثر من 7 الاف اسرة انتفعت ببرنامج التمكين الاجتماعي للاسر خلال سنة 2023

أعلنت وزيرة الاسرة والمراة والطفولة وكبار السن، امال بلحاج موسى، اليوم الاثنين بتونس، ان 7121 أسرة انتفعت من برنامج التمكين الاجتماعي للاسر التونسية خلال السنة الحالية وذلك ب 8 ولايات تونسية.

وأكدت خلال اشرافها على تسليم عدد من اشعارات موارد رزق في اطار برنامج التمكين الاقتصادي للاسر ذات الوضعيات الخاصة، “ان الوزارة تراهن على برنامج التمكين الاجتماعي للأسر للتحسيس والتوعية حول الوقاية من السلوكات السلبية والمحفوفة بالمخاطر والتربية الوالدية والتوجيه والارشاد القانوني واعداد الشباب للحياة الزوجية”.

وبينت ان الهدف المنشود يتمثل في بلوغ 40 ألف أسرة منتفعة من البرنامج خلال سنة 2024 مشيرة الى انه تمت برمجة إعتمادات مالية تصل الى اكثر من 300 ألف دينار.

وقالت ان 3327 أسرة قد انتفعت من خدمات مراكز الارشاد والتوجيه الاسري الاربع في حي التضامن بولاية اريانة وباجة وغار الدماء بجندوبة وتطاوين، والتي يتم تسييرها في إطار اتفاقيات شراكة مع جمعيات ناشطة في المجال الأسري بإعتمادات مالية تقدر ب 493 الف دينار سنة 2023، لافتة الى انه تم رصد اعتمادات لهذه المراكز التي تقدم خدمات التعهد النفسي والاجتماعي والمرافقة القانونية وخدمات التوعية والتحسيس تقدر ب 492 ألف دينار وذلك خلال سنة 2024

واعلنت الوزيرة بالمناسبة عن الشروع في تنفيذ برنامج وطني لدعم قدرات الاولياء على للتعهد بابنائهم الذين يعانون من اضطرابات التعلم باحداث 5 وحدات تعهد.

وأكدت ان الوزارة قد تمكنت من استكمال وحدتين في كل من اريانة وجندوبة وهما جاهزتين لاستقبال الاولياؤ على ان يتم العمل على استكمال بقية الوحدات خلال سنة 2024

وبينت من جهة اخرى انه سيتم اطلاق انجاز خلال السنة القادمة دراسة حول أسباب الطلاق في تونس من منظور متعدد الأبعاد لدراسة الظاهرة من منظور علمي ورصد إعتمادات مالية خاصّة بالاتصال التثقيفي الاجتماعي للتحسيس والتوعوية تتضمن ومضات تحسيسية وتوعوية للحفاظ على التماسك الأسري والتنشئة الاجتماعيّة السليمة