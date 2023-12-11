تونسيون يحتجّون أمام مغازة “زارا” بالعاصمة (صور)

نظم عدد من التونسيين اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية امام مغازة العلامة التجارية العالمية “زارا” في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.

ورفع المحتجون شعارات مناصرة لفلسطين واهالي غزة ومنددة بالمجازر التي يتعرض لها القطاع منذ حوالي 3 اشهر.

ودعا المحتجون الى مقاطعة “زارا” وذلك اثر الحملة الاعلانية لتشكيلة الملابس الجديدة، والتي اثارت غضبا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي نظرا لـ”شبهها” بالأكفان وضحايا الحرب حيث اعتبرها البعض مستنبطة من “العدوان على غزة”.

فقد نشرت “زارا” على حساباتها في مواقع التواصل حملتها الإعلانية الجديدة، حيث ظهرت بعض المجسمات تشبه التماثيل فيما ظهر شخص يبدو وكأنه “قام من تحت الأنقاض”، وظهرت عارضة أزياء وهي تحمل ما يبدو وكأنه “كفن”، وفي صورة أخرى ظهرت من داخل صندوق محطم وأمامها ما يظهر كـ”جثة في كيس موتى”، وهو ما ربطه البعض بالمشاهد المروعة التي انتشرت لجثث الفلسطينيين الذين استشهدوا بالقصف على غزة.

ورغم أن “زارا” عادت وحذفت بعض الصور من حسابها، فإن تداولها على منصات التواصل الاجتماعي مازال متواصلا.

