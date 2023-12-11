عاجل/ شبهات فساد في أشغال الملعب الاولمبي بسوسة: النيابة العمومية تأذن بالبحث..

اذنت النيابة العمومية في سوسة بفتح أبحاث في شبهات فساد بأشغال توسعة وتهيئة الملعب الاولمبي بسوسة، حسبما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 1 وسام الشريف، في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الاثنين.

ووفق ذات المصدر فقد تم الاذن بفتح التحقيقات، بعد ورود معلومات على النيابة العمومية وبعد التداول الإعلامي حول وجود اخلالات وعدم جاهزية الملعب المذكور لاحتضان الجماهير والمباريات.

وأقر وسام الشريف انه لا يمكن حاليا تحديد الإخلالات إلا بعد اتمام المعاينات والابحاث، لافتا إلى أن الأبحاث ستشمل كافة الاعمال المتعلقة بأشغال التوسعة في الملعب.