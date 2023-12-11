حادث مرور قاتل في سيدي بوزيد..

العاصمة: قضيّة سرقة تُطيح بمتحيّلين وتؤدي لحجز “كوكايين” وأموال مزيّفة وقطع أثرية (تفاصيل)

دولة أوروبية توفّر منحا جامعية للطلبة التونسيين

احذروا في هذه الولاية: يدّعون انهم فريق تلفزي ويسرقون مصوغ مُسنّة من منزلها!

عاجل/ شبهات فساد في أشغال الملعب الاولمبي بسوسة: النيابة العمومية تأذن بالبحث..

2023/12/11 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا, رياضة

اذنت النيابة العمومية في سوسة بفتح أبحاث في شبهات فساد بأشغال توسعة وتهيئة الملعب الاولمبي بسوسة، حسبما أكده الناطق الرسمي باسم محكمة سوسة 1 وسام الشريف، في تصريح لاذاعة شمس اف ام اليوم الاثنين.
ووفق ذات المصدر فقد تم الاذن بفتح التحقيقات، بعد ورود معلومات على النيابة العمومية وبعد التداول الإعلامي حول وجود اخلالات وعدم جاهزية الملعب المذكور لاحتضان الجماهير والمباريات.
وأقر وسام الشريف انه لا يمكن حاليا تحديد الإخلالات إلا بعد اتمام المعاينات والابحاث، لافتا إلى أن الأبحاث ستشمل كافة الاعمال المتعلقة بأشغال التوسعة في الملعب.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn