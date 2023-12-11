عاجل/هذا ما تقرر بخصوص اضراب أعوان شركة فسفاط قفصة..

على إثر جلسة صلحية التأمت صباح اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2023 بمقر الإدارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية حضرها صلاح الدين السالمي عن الإتحاد العام التونسي للشغل ومحمد الصغير ميراوي كاتب الإتحاد الجهوي للشغل بقفصة ومحمد بركوس كاتب عام الجامعة العامة للمناجم و المدير العام المساعد لشركة فسفاط وممثليْن إثنين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ومدير عام إدارة نزاعات الشغل، قررت الجامعة العامة للمناجم تأجيل الإضراب المزمع تنفيذه يوم الخميس 14 ديسمبر الجاري إلى يوم 25 جانفي 2024 قصد مزيد النظر في عدة نقاط في لائحة الإضراب.