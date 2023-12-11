رئيس الجمهورية يلتقي وزير الداخلية ومسؤولين أمنيين..

اكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد لدى لقائه ظهرهذا اليوم بوزير الداخلية كمال الفقي وبالمدير العام للامن الوطني مراد سعيدان وبالمدير العام امر الحرس الوطني حسين الغربي، ضرورة مضاعفة الجهود لفرض احترام القانون بوجه عام وتفكيك الشبكات الاجرامية سواء لترويج المخدرات التي استفحلت في عديد من مناطق الجمهورية او الشبكات التي تقف وراء الهجرة غير النظامية .

واسدى رئيس الجمهورية تعليماته بمزيد العمل على مكافحة المحتكرين والمضاربين خاصة وان عديد المواد متوفرة تظهر وتختفي بحسب ما ترتب له اللوبيات بهدف تأجيج الاوضاع الاجتماعية.

وشدد رئيس الجمهورية على ان هذا العمل يجب ان يكون متواصلا دون انقطاع لأن سياسة الدولة لا تقوم على حملات محدودة لبضعة أيام يعود اثرها المحتكرون الى المضاربة والاحتكار.