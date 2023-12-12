عاجل/جماعة الحوثي يستهدفون سفينة متجهة الى اسرائيل بصاروخ..

كشف مسؤول أميركي أن سفينة ترفع علم النرويج تعرضت لهجوم بصاروخ أطلقته جماعة الحوثي من اليمن، وأضاف أن الهجوم وقع قرب باب المندب وأسفر عن أضرار بالسفينة.

وقال المسؤول في تصريح لقناة الجزيرة إن المدمرة الأميركية “مايسن” استجابت لنداء استغاثة من السفينة المستهدفة، وأكد أنه لم تكن هناك أي سفينة حربية أميركية موجودة أثناء وقوع الهجوم الصاروخي من قبل الحوثيين. وفي سياق متصل، قالت إدارة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت بلاغا بنشوب حريق على متن إحدى السفن قرب مضيق باب المندب قرب السواحل اليمنية، ونصحت السفن بتوخي الحذر.

وقالت عمليات التجارة البحرية البريطانية، عبر منصة إكس، إن السفينة تبعد 15 ميلا بحريا عن ميناء المخا في اليمن، وإن السلطات بدأت تحقيقا في الحادث. كما ذكرت أن كيانا عرف نفسه بأنه من السلطات البحرية اليمنية أمر سفينة بتغيير مسارها إلى أحد المونئ اليمنية.

وكانت فرقاطة فرنسية أسقطت يوم الأحد مسيّرتين في البحر الأحمر كانتا متجهتين نحوها انطلاقا من سواحل اليمن. وكان المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع هدد السبت الماضي بمنع عبور السفن المتجهة لإسرائيل إذا لم يدخل الغذاء والدواء لقطاع غزة، وقال إن أي سفينة متجهة لإسرائيل هدف مشروع.

وفي الآونة الأخيرة، استهدف الحوثيون سفنا يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل، إلا أن تهديدهم السبت الماضي يوسّع نطاق عملياتهم لتشمل كل السفن المتّجهة إلى إسرائيل.