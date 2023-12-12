قبلي: وقفة احتجاجية لأعوان إقليم الصوناد بقبلي من أجل المطالبة بتنفيذ بنود اتفاق 6 جوان 2022

نفّذ أعوان إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بقبلي، صباح اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية بساعة (الثانية من نوعها خلال أسبوع) أمام مقر الاقليم الذي يشهد عملية إعادة تهيئة، وذلك للمطالبة بالاسراع في تطبيق مختلف بنود محضر الاتفاق الممضى بين الطرف النقابي ومسؤولي الشركة في 6 جوان 2022.

وأوضح الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل المكلف بالقطاع العام، عبد الجليل بوعزة، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن المطلب الرئيسي لأعوان اقليم الصوناد يتمثل في استكمال أشغال اعادة تهيئة مقر الاقليم، التي انطلقت منذ سنة 2018 وكان مبرمجا انهاؤها في ظرف سنة الا انها لا تزال غير مستوفاة الى حد الان، ما اضطر الاعوان الى مواصلة في المقر المؤجر حاليا من قبل الشركة والذي وصفوه بغير اللائق.

وأضاف أن مطالب الأعوان تشمل أيضا توفير سيارات ومعدات العمل، مع سد شغورات الاعوان وخاصة في سلك العملة، الى جانب احداث وحدة صيانة بمدينة دوز لتقريب الخدمات من مناطق جنوب الولاية، وتسريع التدخلات لصيانة الاعطاب الطارئة، علاوة على إحداث مصلحة خاصة بوحدات تحلية المياه صلب اقليم الشركة للاشراف على تسيير وصيانة محطتي التحلية بالرحمات من معتمدية قبلي الجنوبية وقراد من معتمدية دوز الشمالية.

وأشار بوعزة إلى ان قسم القطاع العام بالاتحاد الجهوي للشغل طلب من النقابة الاساسية للمياه في إدارة الصوناد بعقد جلسة مستعجلة لحلحلة الازمة، مؤكدا انه في صورة عدم التفاعل مع مطالب العملة ستشهد التحركات الاحتجاجية نسقا تصعيديا قد يصل الى الاضراب.

حمد