الكشف عن شبكة تنشط في مجال الهجرة غير النظاميّة في اتّجاه القطر الأوروبي عبر دولتي روسيا و صربيا

في إطار الكشف عن الأطراف الضّالعة في تنظيم عمليّات الهجرة غير النظاميّة في اتّجاه القطر الأوروبي عبر دولتي روسيا وصربيا ، تمكّنت وحدات الإدارة الفرعيّة للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من الإطاحة والكشف عن شبكة تنشط في هذا المجال إضافة إلى تهريب الأموال عبر العملة الإفتراضية.

وقد تمكّنت وحدات إدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني من ضبط 08 أشخاص من بينهم 03 أجانب ، كما تم حجز مبالغ مالية متفاوتة قدّرت بــــ 88 ألف دينار و 22 ألف دولارو 300 أورو .

وباستشارة النّيابة العموميّة ، أذنت للفرقة المركزية الثانية بالإدارة الفرعية للأبحاث بالاحتفاظ بكامل المجموعة ومباشرة قضية عدليّة موضوعها “تكوين وفاق قصد مساعدة الأشخاص على الهجرة بطريقة غير شرعية و الإتجار بالبشر و شبهة غسيل أموال “.