هلاك كهل في حادث مرور بتوزر..

تنبيه هام/إمكانية حصول اضطراب على مواعيد سفرات اللود غدا..

قيس سعيد يختم قانون المالية لسنة 2024..#خبر_عاجل

بعد دعوات لمقاطعتها..“بوما” تنهي رعايتها لمنتخب الكيان الصهيوني..

توتنهام الإنقليزي يعلن تجديد عقده مع الإيطالي أودوجي حتى 2030

2023/12/12 أخبار, المصدر مع وات, رياضة


أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنقليزي لكرة القدم اليوم تجديد عقد لاعبه الإيطالي ديستني أودوجي حتى عام 2030. وقال النادي في بيان ” يسعدنا أن نعلن أن اللاعب ديستني قد وقع عقدا جديدا مع النادي سيستمر حتى صيف 2030″.

وأعرب اللاعب عن سعادته بتجديد عقده، وقال في تصريح رسمي لموقع النادي: “أنا سعيد حقا لأن التواجد في هذا النادي يمثل لي الكثير، سعيد بتجديد العقد وأعتبره أمر مشرف بالنسبة لي”.
وكان أودوجي قد انضم لتوتنهام في موسم 2022/2023 قادما من أودينيزي الإيطالي.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب البطولة الانقليزية الممتازة برصيد 30 نقطة، بفارق سبع نقاط عن ليفربول متصدر الترتيب، ومن المقرر أن يلتقي مع نوتنجهام فورست يوم الجمعة المقبل في الجولة السابعة عشر من البطولة.

الوسوم

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn