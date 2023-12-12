توتنهام الإنقليزي يعلن تجديد عقده مع الإيطالي أودوجي حتى 2030



أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنقليزي لكرة القدم اليوم تجديد عقد لاعبه الإيطالي ديستني أودوجي حتى عام 2030. وقال النادي في بيان ” يسعدنا أن نعلن أن اللاعب ديستني قد وقع عقدا جديدا مع النادي سيستمر حتى صيف 2030″.

وأعرب اللاعب عن سعادته بتجديد عقده، وقال في تصريح رسمي لموقع النادي: “أنا سعيد حقا لأن التواجد في هذا النادي يمثل لي الكثير، سعيد بتجديد العقد وأعتبره أمر مشرف بالنسبة لي”.

وكان أودوجي قد انضم لتوتنهام في موسم 2022/2023 قادما من أودينيزي الإيطالي.

ويحتل توتنهام المركز الخامس في جدول ترتيب البطولة الانقليزية الممتازة برصيد 30 نقطة، بفارق سبع نقاط عن ليفربول متصدر الترتيب، ومن المقرر أن يلتقي مع نوتنجهام فورست يوم الجمعة المقبل في الجولة السابعة عشر من البطولة.