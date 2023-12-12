بورصة تونس تنهي معاملات الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 19ر0 بالمائة



أقفلت بورصة تونس تداولات، الثلاثاء، على منحى إيجابي ليتطور مؤشرها المرجعي، ” توننداكس” بنسبة 19ر0 بالمائة ويبلغ مستوى 8620 نقطة، وسط حجم تداول جملي بقيمة 5ر5 مليون دينار، وفق تحليل الوسيط بالبورصة، ” التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص أداء الأسهم، تصدر سهم الشركة العصرية للخزف قائمة الارتفاعات ليتطور بنسبة 3 بالمائة (690ر0د)، مسجلا حجم تداول ضعيف في حدود 5 آلاف دينار.

كما ارتفع سهم شركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية بنسبة 4ر2 بالمائة (700ر8د)، مسجلا حجم تداول بقيمة 159 ألف دينار.

وفي المقابل، تراجع سهم بي هاش للايجار المالي بنسبة 5 بالمائة (590ٍ3د)، متبوعا بسهم شركة النقل الذي انخفض بنسبة 5ر4 بالمائة (160ر11د)، مسجلا حجم تداول في حدود 49 ألف دينار.

واستأثر سهم تأمينات مغربية بأكبر حجم تداول خلال الحصة بقيمة 4ر3 مليون دينار ما يعادل 62 بالمائة من الحجم الجملي للتداول بلغ سعر السهم 790ر52د.