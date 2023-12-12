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القبض على ثلاثة تكفيريين مفتش عنهم

2023/12/12 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تمكنت دورية مشتركة بين الوحدات الإستعلماتية بمنطقة الحرس الوطني بطبرقة ومصلحة التوقي من الإرهاب بإقليم الحرس الوطني بجندوبة، من إلقاء القبض على شخص مفتش عنه من أجل الإنتماء الى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.

وأفادت الإدارة العامة للحرس الوطني في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأن وحدات تابعة لإدارة مكافحة الإرهاب للحرس الوطني بالعوينة، ألقت القبض كذلك على شخص صادر في شأنه منشورين للتفتيش لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل العنف والإنتماء الى تنظيم إرهابي، ومحكوم عليه بالسجن لمدة سنة.

كما أوردت أن دورية تابعة للوحدات الإستعلماتية بمنطقة الحرس الوطني بالنفيضة إقليم سوسة، تمكنت من الإحتفاظ بشخص مفتش عنه لفائدة وحدات أمنية وهياكل قضائية مختلفة من أجل الإنتماء الى تنظيم ارهابي، ومحكوم عليه بالسجن لمدة ثلاثة أشهر .

وأكدت الادارة العامة في بلاغها، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن الموقوفين.

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