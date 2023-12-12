بايدن: إسرائيل بدأت تفقد الدعم بسبب القصف العشوائي وسلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا

نقلت وكالة رويترز للأنباء، مساء الثلاثاء، عن الرئيس الأميركي جو بايدن قوله إن على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو “تغيير حكومته”.

وذكر بايدن، خلال فعالية لجمع التبرعات في واشنطن، أن حكومة الاحتلال بدأت تفقد دعم المجتمع الدولي بسبب القصف العشوائي على قطاع غزة، مضيفا “لقد بدؤوا يفقدون هذا الدعم”.

وقال بايدن أن “سلامة الشعب اليهودي على المحك حرفيا”.

وتابع “يتعين على نتنياهو تغيير الحكومة الإسرائيلية لإيجاد حل طويل الأمد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.. الحكومة الحالية هي أكثر الحكومات تطرفا في تاريخ إسرائيل وهي لا تريد حل الدولتين”.

ويأتي حديث بايدن بعد وقت قصير من مقطع مصور نشره نتنياهو، على حسابه في منصة “إكس”، يقول فيه إن واشنطن وتل أبيب “تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة”.

وذكر نتنياهو أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في أهدافها المتمثلة في القضاء على حماس واستعادة المحتجزين لدى الحركة الفلسطينية، لكنه أشار إلى أن الحليفتين تختلفان بشأن المرحلة اللاحقة للحرب في غزة.

كما أعلن رفضه مجددا تأييد عودة السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب بقيادة الرئيس محمود عباس لحكم غزة، وقال إن غزة “لن تكون حماسستان ولا فتحستان”.