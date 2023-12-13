هام/هذه الأماكن التي يباع فيها زيت الزيتون بـ15 دينار..

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2023/12/13 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

كشف المدير التّجاري لديوان الزيت معزّ بن عمر،اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، أنّه سيتم بداية من يوم الجمعة الانطلاق في توزيع كمية من زيت الزيتون البكر الممتاز، وهو منتوج الموسم الحالي وخاضع لمراقبة مخابر الديوان الوطني للزيت الذي يضمن نوعيته وجودته.

وقال معزّ بن عمر إنّ هذا المنتوج سيكون متوفّرا بالمساحات التجارية الكبرى والصغرى والمتوسّطة في قوارير ذات سعة 1 لتر بسعر قدره 15 دينارا، مشدّدا على أنّه ستكون هناك متابعة لعملية الترويج من قبل وزارة التّجارة.

ودعا معزّ بن عمر عبر امواج اذاعة موزاييك المواطنين إلى تجنّب اللهفة، باعتبار أنّ الكميات المتوفّر لكامل البرنامج تُقدّر بـ 10500 طن والتي تمثّل ثلث الاستهلاك الجملي الوطني، مؤكّدا أنّ هذا البرنامج سيتواصل خلال شهر رمضان وبعده، مع إمكانية امتداده إلى الفترة الصيفية.

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