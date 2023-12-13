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مطار تونس قرطاج: ضبط 51 كبسولة يُشتبه في احتوائها مخدر الكوكايين..!

2023/12/13 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أفادت الإدارة العامة للأمن الوطني، أن أعوان مصلحة التفتيش الأمني بفضاء الوصول بمطار تونس قرطاج تفطنوا صبيحة اليوم الأربعاء 13 ديسمبر 2023، إلى حيازة مسافرة أجنبية لـ27 كبسولة يشتبه في كونها تحتوي على مخدر الكوكايين كانت تخفيها بإحكام بأماكن حساسة بجسدها.

وجاء في بلاغ، أنه بتسخير مصالح الديوانة لتفتيش المعنية تفتيشا دقيقا تم العثور لديها على 24 كبسولة إضافية.

وقد تم حجز الكبسولات المذكورة والبالغ عددها 51 كبسولةوالتي تزن حوالي 780 غ من قبل المصالح الديوانية وتحرير محضر في شأنها.

وباستشارة النيابة العمومية بتونس أذنت بإحالتها على الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني رفقة المحجوز للتعهد بالموضوع.

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