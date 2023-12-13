بقرار حكومي.. لاعبو برشلونة ممنوعون من الاستحمام في ملعب فريقهم!

لوح مجلس كتالونيا بحظر الاستحمام في الصالات والمراكز الرياضية، بما فيها ملعب “لويس كومبانيس” ومركز التدريبات “جوان غامبر” اللذين يستخدمهما نادي برشلونة، كإجراء تقشفي بسبب الجفاف.

وقال مستشار العمل المناخي في حكومة كتالونيا دافيد ماسكورت، لإذاعة “كادينا سير” يوم الأربعاء، إنه سيبدأ العمل بهذا الإجراء بداية من يناير المقبل، بعد إعلان الحكومة الكتالونية الانتقال إلى “مرحلة ما قبل الطوارئ” في الأسبوع المقبل، في ظل الجفاف الذي يعاني منه الإقليم.

وسيتعين على نادي برشلونة “تعويض” تكلفة المياه التي تستخدم في ريّ العشب في الملعب والمركز التدريبي، أو “الاستحمام في المنزل”، بحسب ما قال مستشار العمل المناخي دافيد ماسكورت.

وحذر ماسكورت من استمرار فريق برشلونة “باستهلاك المياه بنفس المستويات الحالية”، ما يفرض عليه “التعويض”.

ويحتضن برشلونة مبارياته على ملعب “لويس كومبانيس” خلال موسم 2023/2024 بدلا من ملعبه التاريخي “كامب نو”، الذي يخضع للترميم من أجل تطويره وزيادة سعته بـ11 ألف مقعد.

ويعد ملعب “لويس كومبانيس” خامس أكبر ملاعب إسبانيا وثاني أكبر ملعب في إقليم كتالونيا، ويتسع لـ60.713 متفرجا.

المصدر: أ ف ب