الترجي الرياضي يفوز على اتحاد تطاوين بثلاثية نظيفة وينفرد بالصدارة

فاز الترجي الرياضي مساء اليوم الاربعاء على اتحاد تطاوين بنتيجة 3- صفر في المباراة التي جمعتهما بملعب حمادي العقربي برادس في اطار اللقاء المؤجل لحساب الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى.

ودوّن ثلاثية الترجي كل من زكريا العايب (4) والمدافع رفيق المدنيني بالخطأ ضد مرماه (58) والجزائري محمد امين توغاي (63).

وبهذا الانتصار انفرد الترجي بصدارة المجموعة الثانية برصيد 25 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه الاتحاد المنستيري.

وفي ما يلي ترتيب المجموعة الثانية:

1- الترجي الرياضي لعب 9 نقاط 25

2- الاتحاد المنستيري لعب 9 نقاط 22

3- النادي الصفاقسي لعب 10 نقاط 19

4- النادي البنزرتي لعب 9 نقاط 19

5- نجم المتلوي لعب 9 نقاط 9

6- اتحاد تطاوين لعب 10 نقاط 6

7- مستقبل المرسى لعب 10 نقاط 2