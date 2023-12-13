عاجل: تصريح ناري لاسماعيل هنية..وهذا ما قاله..

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2023/12/13 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, فلسطين

بعدما تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء بمواصلة الحرب في غزة “حتى النصر وإبادة حماس”، وفق زعمه، جاء رد الحركة.

فقد أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أن الحركة منفتحة على أي أفكار أو مبادرات لوقف الحرب، مشددا على أن أي ترتيبات حول مستقبل غزة من دون حماس لن تنجح.

ورحّب في كلمة متلفزة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن وقف إطلاق النار، وبجهود المملكة العربية السعودية واللجنة الوزارية العربية الإسلامية لإنهاء الحرب.

كما أضاف مناشداً الدول العربية لاستخدام كل الخيارات لوقف الحرب الإسرائيلية على القطاع المحاصر.

ورأى أن ترتيب البيت الفلسطيني يتبعه مسار سياسي يضمن حق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.

العربية.نت

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