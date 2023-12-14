وزير الدفاع يشارك في اجتماع “5 زائد 5 دفاع” ويؤكد التزام تونس بتعهداتها مع بلدان ضفتي المتوسط

جدد وزير الدفاع الوطني عماد مميش التزام تونس بتعهّداتها على المستوى الثنائي ومتعدّد الأطراف مع بلدان ضفتي المتوسّط في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك لدى مشاركته، أمس الأربعاء، في الاجتماع التاسع عشر لوزراء الدفاع للدول أعضاء “المبادرة 5 زائد 5 دفاع” المنعقد بلشبونة تحت رئاسة البرتغال.

وتوجه الوزير، في كلمة ألقاها بالمناسبة، بالشكر إلى السلطات البرتغالية على نجاحها خلال ترؤسها للمبادرة في تحقيق النتائج المرجوّة من الأنشطة المبرمجة في مجالات التكوين والتدريب والمراقبة البحرية والجوية والإغاثة والإنقاذ، ممّا ساهم في دعم الأنشطة العملياتية المشتركة للقوّات المسلحة للبلدان الأعضاء خدمة لأمن غرب المتوسط واستقراره، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم عن وزارة الدفاع الوطني.

كما أشاد بالعمل المنجز من قبل المركز الأورو-مغاربي للبحوث والدراسات الاستراتيجيّة وجهود فريق العمل التونسي في توفير كلّ الإمكانيات لتأطير بحث سنة 2023 حول “الأمن في غرب المتوسّط : التحدّيات الجديدة”، منوّها بالمجهودات المبذولة من قبل الباحثين والقائمين على إنجاز هذا العمل القيّم.

وتوجه ايضا بالشكر إلى الجانب الإيطالي على تطوّعه للإشراف على إنجاز بحث سنة 2024 ومحوره “التغيّر المناخي : الآثار الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والأمنية على أمن فضاء 5+5”.

وتضمّن البيان الختامي لاجتماع وزراء الدفاع جملة من التوصيات، أبرزها التأكيد على استمرار الجهود لتطوير التعاون متعدد الأطراف وتشجيعه من أجل عزيز الأمن في غرب المتوسط والمحافظة على التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وتم في ختام الاجتماع تمرير الرئاسة الدورية إلى إسبانيا لتولي فعاليات المبادرة خلال سنة 2024.

وكان لوزير الدفاع الوطني لقاء بوزيرة الدفاع البرتغالية “هيلينا كاريراس”، جرى خلاله استعراض علاقات التعاون العسكري بين البلدين وسبل تطويرها.