احداث ضريبة جديدة على هؤولاء: المجلس الوطني لهيئة الصيادلة يتدخل ويستنكر..

ندد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى لعروسي اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، بإقرار ضريبة جديدة على الأرباح على الصيادليات الخاصة بالتوازي مع الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والمؤسسات التربوية الخاصة، وفق أحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2024.

وكشف لعروسي أنّ الفصل تمت إضافته الى قانون المالية بعد اقتراحه من طرف النوّاب، ولم يكن مضمّنا ضمن قانون المالية لسنة 2024، معبّرا عن استنكاره إلى عدم دعوة ممثلي القطاع واستشارتها قبل التقدم بالمقترح والمصادقة عليه ضمن قانون المالية في مجلس نواب الشعب.

واعتبر لعروسي في تصريح لإذاعة موزاييك، أن فرض ضريبة خاصة بقطاع الصيادليات الخاصة دون غيره من القطاعات المشابهة والقريبة منه على مستوى الحجم والممارسة “يعدّ استهدافا للقطاع”.

كما دعا إلى ضرورة تشريك القطاع في أي مقترحات تعنيها في المصادقة، داعيا الى عدم تطبيق الفصل قبل إعادة النظر في مادى فاعليته.

وأوضح أنّ الهيئة لم تحاول التواصل مع وزارة المالية اعتبارا لأنّ الفصل كان مقترحا من طرف عدد من النواب لا من طرف الوزارة.

ويتعلق الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2024 بإحداث صندوق وطني للإصلاح التربوي يقع تمويله نسبة 0,25 بالمائة من أرباح الشركات البترولية وشركات التأمين والبنوك والفضاءات التجارية الكبرى والصيدليات الخاصة.

كما يقع تمويل هذا الصندوق بنسبة 0,5 بالمائة من أرباح المؤسسات التربوية الخاصة من مدارس ومعاهد وكليات ومراكز تكوين، بالإضافة إلى تبرعات التونسيات والتونسيين في الداخل والخارج.