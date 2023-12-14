عاجل/سعيد يتلقى شكاية من مواطن بخصوص جنس ابنته: والي زغوان يتدخل ويكشف..

كشف رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه برئيس الحكومة أمس أنه تلقى منذ يومين شكاية من مواطن من ولاية زغوان، رُزق يوم 5 فيفري 2016، برضيعة وقد نسي ضابط الحالة المدنية ذكر جنس المولود (ذكر او انثى)، وقد توجّه الأب الى كل المصالح دون التوصل الى حلّ لإصلاح هذا الخطأ”.

ومن جانبه أكّد والي زغوان محمد العشّ، في تصريح لاذاعة موزاييك اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، تسوية وضعية الفتاة التي ”سها” ضابط الحالة المدنية عن ذكر جنسها عند ولادتها، والتي كان قد تحدّث عنها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الأربعاء.

وتوجّه الوالي بالشكر إلى رئيس الدولة الذي تدخّل من أجل تسوية الوضعية، وإصلاح ما وصفه بـ ”السهو”، قائلا: “باتّصالنا بمصالح رئاسة الجمهورية، علمنا أنّ الوضعية تمّت تسويتها”.