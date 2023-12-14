الأونروا: الناس في غزّة يوقفون شاحنات المساعدات ويأكلون منها مباشرة بسبب الجوع

قال فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا” اليوم الخميس، إن الناس الذين يعانون من الجوع يوقفون شاحنات المساعدات التابعة لها في غزة ويأكلون منها مباشرة، وإن تقديم المساعدات للأشخاص في ملاجئها يزداد صعوبة بسبب التكدس خارجها.

وصرح لازاريني للصحفيين خلال فعالية للاجئين في جنيف: “الناس يوقفون شاحنات المساعدات، ويأخذون الطعام ويأكلونه على الفور”.

وأضاف: “ظهر الجوع خلال الأسابيع القليلة الماضية، ونلتقي بالمزيد والمزيد من الأشخاص الذين لم يأكلوا ليوم أو يومين أو ثلاثة أيام”.

يأتي هذا بينما ارتفعت حصيلة شهداء قصف الاحتلال على قطاع غزة إلى 18787، منذ بدء الحرب، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اليوم، كما ارتفع عدد المصابين إلى 50897.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، في إفادة يومية، إن 179 شخصاً قتلوا في الهجمات على القطاع خلال الساعات الماضية، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت في هذه الساعات 18 “مجزرة وجريمة إبادة جماعية” في كافة مناطق القطاع.