التشكيلتان الأساسيتان للافريقي والساحلي في مباراة اليوم

يستضيف النادي الافريقي اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023 النجم الساحلي بملعب حمادي العقربي برادس في اطار مباراة مؤجلة من الرابطة المحترفة الأولى وذلك بداية من الساعة الخامسة مساء.

وفي ما يلي التشكيلة الأساسية للفريقين:

النادي الافريقي:

معز حسن, عمر العمراني, توفيق الشريفي, غيث الزعلوني, محمد أمين الحمروني , وسام يحيي, أحمد خليل رشاد العرفاوي, الطيب مزياني, بسام الصرارفي وكينغسلاي إيدوه.

النجم الساحلي:

علي الجمل – لؤي بن حسين -حمزة الجلاصي – صالح الغدامسي – حسام بن علي – سيديبي – جاك مبي – أسامة عبيد – ياسين الشماخي – يوسف العبدلي و فيني بونغونغا