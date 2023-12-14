عاجل/ ألمانيا تعتقل 4 أفراد من حماس اتهمتهم بالتخطيط لهجمات



قال ممثلون من الادعاء العام الألماني في بيان اليوم الخميس، إن أربعة أفراد من حركة حماس اعتُقلوا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا.

وأضافوا أن ثلاثة من المشتبه فيهم اعتُقلوا في برلين وأن الرابع اعتُقل في هولندا.

وتابعوا أن شرطة روتردام اعتقلت “نزيه ر.” حامل الجنسية الهولندية، بينما ألقت شرطة العاصمة الألمانية برلين القبض على “عبد الحميد أ.” و”إبراهيم ر.” المولودين في لبنان وعلى “محمد ب.” حامل الجنسية المصرية.

وأردفوا أن الأربعة أعضاء منذ وقت طويل في حركة حماس وتربطهم صلات وثيقة بقيادة الذراع العسكرية لحماس.

وذكروا أن زعماء حماس في لبنان كلّفوا “عبد الحميد أ.” بالحصول على أسلحة. وقالوا إن الأسلحة كان من المزمع نقلها إلى برلين وإبقاؤها متاحة وجاهزة للاستخدام في هجمات محتملة على مؤسسات يهودية.