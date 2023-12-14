جريمة مُرعبة: يرتكب مجزرة في حق ثلاث فتيات..السبب صادم..!!

الأونروا: الناس في غزّة يوقفون شاحنات المساعدات ويأكلون منها مباشرة بسبب الجوع

تزامنا مع أزمة السكّر في مصر..منشور لوزارة الصحة يثير السخرية..

وفاة نائب تركي بعد خطاب ناري انتقد فيه العلاقات بين أنقرة وتل أبيب (فيديو)

عاجل/ ألمانيا تعتقل 4 أفراد من حماس اتهمتهم بالتخطيط لهجمات

2023/12/14 أخبار عالمية, أهم الأخبار, فلسطين


قال ممثلون من الادعاء العام الألماني في بيان اليوم الخميس، إن أربعة أفراد من حركة حماس اعتُقلوا للاشتباه في تخطيطهم لهجمات على مؤسسات يهودية في أوروبا.
وأضافوا أن ثلاثة من المشتبه فيهم اعتُقلوا في برلين وأن الرابع اعتُقل في هولندا.
وتابعوا أن شرطة روتردام اعتقلت “نزيه ر.” حامل الجنسية الهولندية، بينما ألقت شرطة العاصمة الألمانية برلين القبض على “عبد الحميد أ.” و”إبراهيم ر.” المولودين في لبنان وعلى “محمد ب.” حامل الجنسية المصرية.
وأردفوا أن الأربعة أعضاء منذ وقت طويل في حركة حماس وتربطهم صلات وثيقة بقيادة الذراع العسكرية لحماس.
وذكروا أن زعماء حماس في لبنان كلّفوا “عبد الحميد أ.” بالحصول على أسلحة. وقالوا إن الأسلحة كان من المزمع نقلها إلى برلين وإبقاؤها متاحة وجاهزة للاستخدام في هجمات محتملة على مؤسسات يهودية.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2023 IMG - جميع الحقوق محفوظة
الهاتف : (+216) 71.962.775 - 71.962.617
البريد الإلكتروني : img@planet.tn