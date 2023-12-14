عاجل/ انقطاع كامل للاتصالات والانترنات في غزة من جديد

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية “بالتل”، الخميس 14 ديسمبر 2023 انقطاع الاتصالات عبر الهاتف والإنترنت في عموم قطاع غزة، بينما يواصل جيش الإحتلال عملياته جنوب القطاع.

وقالت الشركة في بيان”نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر”.

وتستعر الحرب التي اندلعت بين الكيان المحتل وحماس في غزة قبل أكثر من شهرين في جميع أنحاءالقطاع الفلسطيني، مما يتسبب في كارثة إنسانية مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق.

وقال وزير الدفاع بكيان الاحتلال يوآف غالانت لمستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان “سيتطلب الأمر فترة طويلة، سيستمر أكثر من عدة أشهر، لكننا سننتصر وسندمرهم”.

المصدر: سكاي نيوز