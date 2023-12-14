مركز تونس للاقتصاد الثقافي الرقمي يُتوّج 9 مؤسسات ناشئة في مجال الصناعات الثقافية الإبداعية والرقمية..

احتضن المتحف الرقمي “مكان” بقطب الإبداع والفنون الرقمية الفاضل بن عاشور بالمرسى حفل تتويج 9 مؤسسات ناشئة في مجال الصناعات الثقافية الإبداعية والرقمية من قبل مركز تونس للاقتصاد الثقافي الرقمي.

وجرى حفل اختتام برنامج حاضنة المؤسسات الناشئة واليوم الترويجي لها، مساء اليوم الخميس، بحضور مدير الديوان بوزارة الشؤون الثقافية الأسعد سعيد وثلة من أهم أصحاب المؤسسات الناشئة المتميزة في مجال الصناعات الثقافية الإبداعية والرقمية. وقد تمّ بالمناسبة تنظيم معرض افتراضي لهذه المؤسسات التي تمّ انتقاؤها من ضمن 50 مشروعا وتمّت مرافقتها على مدى 6 أشهر.

وأفادت المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي سلوى عبد الخالق، في كلمة ألقتها أمام الحاضرين، أن الهدف من هذا اللقاء هو الترويج لهذه المؤسسات الناشئة في مجال الثقافة الرقمية وحثّ رجال الأعمال على دعم مثل هذه المشاريع والإحاطة بها ومرافقتها.

وأكدت أن الهدف الذي يعمل عليه مركز تونس للاقتصاد الثقافي الرقمي هو إحداث إضافة نوعية في المجال الاقتصادي الوطني من ناحية، وجعل الصناعات الثقافية الإبداعية الرقمية رافدا اقتصاديا مهما خاصة في ظل ما يشهده العالم اليوم من تحولات في توظيف التكنولوجيا الافتراضية عبر تطويع العنصر الثقافية من فيديو وموسيقى وتقنية ثلاثي الأبعاد وألعاب الفيديو وغيرها.

وقالت سلوى عبد الخالق إن هذه التقنيات الافتراضية الجديدة تعتبر اليوم القلب النابض للتكنولوجيا والاقتصاد العالمي الجديد الذي يقوم على الابتكار، مضيفة أن الثقافة هي إحدى دعائم الابتكار والتجديد.

وتناوب أصحاب المشاريع الثقافية الرقمية على تقديم مؤسساتهم الجديدة الناشئة وهي تتمثّل تطبيقات تعليمية تفاعلية باستخدام الواقع المعزّز وألعاب فيديو بتقنية تصميم ثلاثي الأبعاد ومنصات لتشبيك الفنانين والمبدعين من أجل تقديم أعمالهم والتعريف بها وترويجها.