هام/قريبا في الأسواق التونسية: خبز جديد مدّعم..وهذا سعره..

تنظّم وزارة الفلاحة اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، حصة تذوّق لخبز جديد (خبز كامل) سيكوّن متوفّر في كل أسواق البلاد.

وكشفت مديرة المعهد العالي للكنولوجيا بجامعة منوبة ريم درويش،اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، أنّ هذا الخبز يشبه الخبز التقليدي التونسي المتكون من القمح الصلب ولا يحتوي على الفارينة المدعّمة بل يحتوي على أكثر الياف ومعادن وفيتامينات وهو لا يشبه الخبز المدعّم الموجود حاليا في المخابز لأنّه مصنوع من الألياف الموجودة في القمح وطريقة استخراج الفارينة الموجودة في القمح مختلفة تماما.

وبينت في تصريح لاذاعة موزاييك أنّ القيمة الغذائية في الخبز الجديد كاملة ودون اضافات لانّ الألياف موجودة في الفارينة المستخرجة.

وأفادت أن السعر سيكون في متناول المواطن حيث سيتم بيع هذا الخبز بـ190 مليما، يعني بالسعر ذاته للخبز المدعم، اعتبارا لأنّ التكلفة هي ذاتها وأنّ التغيير الوحيد هو في طريقة استخراج الفارينة، وفي القريب العاجل سيكون متوفّرا في كل مخابز ولايات الجمهورية، وفق تصريحها .