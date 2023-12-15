عاجل/رجل الأعمال الحبيب حواص..

رفضت الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس مطلب الافراج عن رجل الأعمال الحبيب حواص مع تأخير النظر في القضية المرفوعة ضده الى موعد لاحق وفق رما اوردته اذاعة موزاييك اليوم.

وتجدر الاشارة الى أن النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي كانت قد أصدرت بطاقة إيداع بالسجن في حق رجل الأعمال الحبيب حواص مع احالته على الحالة التي هو عليها، إيقاف، على أنظار الدائرة الجناحية السادسة مكرر المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي وذلك من أجل تهم تتعلق بعدم ارجاع محاصيل الصادرات من الخارج.