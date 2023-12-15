الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية سيكون في قصر الرياضة بالمنزه وافتتاح المركز الإعلامي يوم 23 ديسمبر

قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التيلي المنصري، اليوم الجمعة، إن عملية الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها يوم الأحد 24 ديسمبر 2023 ستكون في قصر الرياضة بالمنزه عوضا عن قصر المؤتمرات بالعاصمة.

وأوضح المنصري، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)، أن قرار اختيار قصر الرياضة بالمنزه يعود إلى أن هذا الفضاء يتسع لإجراءات التجميع نظرا لكثرة عدد الدوائر الانتخابية الخاصة بالانتخابات المحلية.

وكان الإعلان عن النتائج منذ سنة 2011 تاريخ تنظيم انتخابات المجلس الوطني التأسيسي وصولا الى الانتخابات التشريعية في ديسمبر من سنة 2022 يتم في قصر المؤتمرات بالعاصمة.

وقبل سنة 2011 كان الإعلان عن نتائج الانتخابات (رئاسية وتشريعية وبلدية) يجري في مقر وزارة الداخلية.

وكشف التليلي المنصري انه سيتم يوم السبت 23 ديسمبر الجاري افتتاح المركز الإعلامي بقصر الرياضة بالمنزه، مشيرا إلى أنه تمت إعادة تهيئة قبة المنزه بتخصيص فضاء خاص للإعلاميين والضيوف وتجميع النتائج.

وأضاف أن المركز الإعلامي سيواصل العمل إلى غاية يوم 27 جانفي 2024 تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات المحلية.