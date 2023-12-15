الكشف عن شبكة اخترقت المنظومة المعلوماتية لشركة نقل طلبيات وهذا ما تقرّر في شأن عناصرها..

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، بالاحتفاظ بخمسة أشخاص وادراج ثلاثة آخرين في التفتيش وذلك للاشتباه في تورطهم في ” اختراق المنظومة المعلوماتية” الداخلية لشركة خاصة بنقل ” الطلبيات” عبر الأنترنات، وتكبيدها خسائر مالية كبيرة قدرت بحوالي مليوني دينار.

وحسبما افادت به اذاعة موزاييك فإن منطلق الأبحاث كان اثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة خاصة بنقل” الطلبيات” عبر الأنترنات، مفيدا بأن المنظومة المعلوماتية الداخلية للشركة تم اختراقها من طرف مجهولين، حيث يتم افتعال” طرود وهمية” وتحويلها الى ” طرود مسلّمة” ويتم لاحقا استخلاص معاليم تلك الطرود وتحويلها الى ” مستفيدين” عبر تحويلات بنكية او بريدية، وأضاف الممثل القانوني للشركة الشاكية أن العملية المذكورة كبّدت الشركة خسائر مالية كبيرة جدا تقدر بما يقارب 2 مليون دينار.

وحسب ذات المصدر، فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة أذنت بتعهيد الادارة الفرعية للقضايا الاقتصادية والمالية بالقرجاني بمباشرة الأبحاث اللازمة للكشف عن الأطراف التي تقف وراء عملية” الاختراق” ليتم التفطن الى حصول تحويلات مالية الى ثمانية أشخاص تم تحديد هوياتهم وايقاف خمسة منهم في حين تحصّن الثلاثة الآخرون بالفرار ومن بينهم زعيم الشبكة الخطيرة.