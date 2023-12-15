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عاجل/ بطاقات إيداع بالسجن في حق كاتب عام نقابة الحرس وعدد من أعضائها

2023/12/15 أهم الأخبار, تونس, حوادث و قضايا

أصدر عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الجمعة بطاقات ايداع بالسجن في حق كاتب عام نقابة الحرس الوطني وثلاثة من أعضائها أحدهم أمين مال سابق للنقابة، وذلك على ذمة القضية التحقيقية المتعلقة بخيانة مؤتمن، حسبما افادت به موزاييك.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت لأعوان الفرقة المركزية للحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ بكاتب عام النقابة الأساسية للحرس الوطني و3 أعضاء آخرين.
وبانتهاء آجال الاحتفاظ تقرر فتح تحقيق قضائي في حق الموقوفين الأربعة، واحالتهم على الحالة التي هم عليها، على أنظار عميد قضاة التحقيق الذي تولى استنطاقهم من أجل مانسب اليهم قبل أن يقرر اصدار بطاقات ايداع بالسجن في حقهم.

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