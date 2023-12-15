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عاجل/ إستشهاد مصوّر قناة الجزيرة المرافق لوائل الدحدوح في غزة

2023/12/15 أهم الأخبار, فلسطين

استشهد سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة في غزة خلال تغطيته القصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وجاء استشهاد سامر بعد ساعات من إصابته حيث ظل ملقى على الأرض ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة على مدى نحو 6 ساعات، حيث لم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه بعد إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.
وأصيب وائل الدحدوح مراسل قناة الجزيرة وسامر أبو دقة مصور القناة خلال تغطيتهما قصفا إسرائيليا على مدرسة في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط مناشدات لإجلاء الجرحى المحاصرين في محيط المدرسة.

الجزيرة

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