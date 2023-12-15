حماس تنشر فيديو اصطياد الدبابات..وأبو عبيدة يفجرها ويكشف..#خبر_عاجل

قال الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، أبو عبيدة، مساء الجمعة، إن مقاتلي الحركة استهدفوا 100 آلية عسكرية إسرائيلية في الأيام الخمسة الأخيرة، مشيرا إلى اعتقاد متزايد لدى هؤلاء بأن إسرائيل تستخدم المرتزقة في الحرب.

وأضاف أبو عبيدة في تسجيل صوتي مؤرخ بـتاريخ اليوم 15 ديسمبر الجاري:

تابع ابو عبيدة أن الإدارة الأميركية تسير الجسور الجوية لدعم إسرائيل، وكأنها تقاتل دولة عظمى، ومع ذلك يستبسل مقاتلونا ويخوضون معارك بطولية تخلد في صفحات التاريخ.

وان العدو يصب نار حقده وغطرسته على المدنيين الآمنين من أطفال ونساء وشيوخ ويتفنن في التدمير ومحاولات التهجير في جرائم حرب جلية لا تحتاج إلى تحقيق أو تدقيق.

كما اشار المتحدث الى ان مقاتلي القسام تمكنوت خلال الأيام الخمسة الأخيرة من استهداف أكثر من 100 آلية عسكرية في جباليا والشجاعية والشيخ رضوان والزيتون والمنطقة الوسطى وخان يونس جنوب قطاع غزة.

ونفذ المقاتلون أيضا وفق ابو عبيدة عددا كبيرا من الكمائن المحّكمة ضد قوات راجلة للعدو في الشجاعية والشيخ رضوان وجباليا والوسطى وخان يونس، تمثلت في استدراج قوات العدو أو الكمون لها في مبان ينتطرون دخول العدو إليها ثم تفجير عبوات مضادة للأفراد فيها ومهاجمة هذه القوات من مسافة قريبة.

سكاي نيوز