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جودة زيت الزيتون المعلّب؟.. عضو بإتحاد الفلاحة يكشف..

2023/12/16 أهم الأخبار, تونس, مجتمع

أكد عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، والمكلف بالموارد الطبيعية والتنمية المستدامة، طارق المخزومي، أن زيت الزيتون المعلب الذي تم الانطلاق منذ يوم أمس في بيعه بالمساحات التجارية الكبرى والصغرى، بسعر 15 دينار، هو زيت ذو جودة عالية، على حد قوله.
وأشار المخزومي، في تصريح لإذاعة الديوان اليوم السبت، الى ان هذا الزيت هو من نوع زيت الزيتون البكر الممتاز، مؤكدا بأن ديوان الزيت هو من تولى ضخ هذه الكميات من الزيت لبيعها في هذه المساحات التجارية.
ورجّح ذات المصدر، إمكانية قيام ديوان الزيت بضخ كميات أخرى من هذا الزيت في الأسواق خلال شهر رمضان المعظم.

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