وفاة أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح

توفي صباح اليوم السبت ، أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر يناهز 86 عاما.

أعلن الديوان الأميري الكويتي اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عن عمر ناهز 86 عاما، وهو الأمير السادس عشر للبلاد، الذي خلف الشيخ صباح الأحمد الصباح على رأس البلاد قبل ثلاث سنوات.

ودخل أمير الكويت المستشفى في نوفمبر الماضي “إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء فحوصات طبية”، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا). ثم أعلن لاحقا أن حالته مستقرة.

وسمي الشيخ نواف وليا للعهد عام 2006 قبل أن يخلف في 2020 أخاه غير الشقيق الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي في سبتمبر من ذات العام عن 91 عاما.

وسيحل محله أخوه غير الشقيق أيضا، ولي العهد الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الذي يبلغ 83 عاما.

وولد الشيخ نواف عام 1937، وهو خامس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.