عاجل/ تصل 90 ملم: أمطار غزيرة بأغلب المناطق بداية من الغد وتتواصل لعدّة أيام..

يكون الوضع الجوي غدا الأحد 17 ديسمبر 2023، ملائما لنزول الأمطار بأغلب المناطق، وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة حيث تتراوح الكميات عامة بين 30 و 50 مليمترا و تصل محليا إلى حدود 90 مليمترا خاصة بولايات الساحل ثم ولايتي نابل و القيروان آخر النهار وأثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة.

هذا ويتواصل نزول الأمطار يومي الإثنين 18 و الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 بأغلب الجهات و تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بجهة الساحل والوطن القبلي ومحليا الجنوب، حسبما اكده المعهد الوطني للرصد الجوي في بلاغ اليوم السبت.

كما تهبّ رياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات و محليا بالجنوب.