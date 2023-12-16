توقّف نشاط بطاحات جربة

يتواصل توقف نشاط بطاحات جزيرة جربة بولاية مدنين، منذ منتصف ليل أمس بسبب هبوب رياح قوية، باستثناء رحلتين ذهابا وإيابا بداية من الساعة السابعة وربع من صباح اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 لتأمين نقل التلاميذ الذين يسكنون في منطقة الجرف بسيدي مخلوف ويدرسون بمعهد أجيم وعدم حرمانهم من آخر اختبارات الأسبوع المغلق، وفق ما ذكره كاهية مدير الإدارة الفرعية لبطاحات جظيرة جربة بالإدارة الجهوية للتجهيز في مدنين.

وأوضح لعريض أن الرياح القوية وانخفاض منسوب البحر حال دون السير العادي للبطاحات وأعاق عملية تنقلها فتم إيقاف نشاطها على أن يستأنف عملها إذا ما تحسنت الأحوال الجوية وهدأت الرياح خاصة التي تزال قوية.

ولفت إلى أن الطريق الرومانية الرابطة بين جربة qوجرجيس هي المنفذ الوحيد المعتمد للعبور من وإلى جزيرة جربة إلى حين عودة نشاط البطاحات.