عاجل/بعد النشرة الاستثنائية للرصد الجوي: الحماية المدنية تحذر المواطنين..

تبعا لبلاغ المعهد الوطني للرصد الجوي، وفي إطار متابعة الوضع الجوي حيث يتوقع أن يكون الوضع الجوي يوم غد الأحد 17 ديسمبر 2023 ملائما لنزول الامطار بأغلب مناطق البلاد وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة حيث تتراوح الكميات عامة بين 30 و 50 مم وتصل محليا الى 90 ملمتر بولايات الساحل ثم ولايتي نابل والقيروان آخر النهار وأثناء الليل مع تساقط البرد بأماكن محدودة التي قد تتسبب في إرتفاع منسوب المياه بالعديد من الأودية وتراكم المياه ببعض الأنهج والطرقات وحرصا على المحافظة على سلامة المواطنين وممتلكاتهم .

وفي هذا الاطار دعا الديوان الوطني للحماية المدنية جميع المواطنين إلى:

– الابتعاد عن ضفاف الأودية وأماكن تشكل السيول .

– تجنب المجازفة بعبور الأودية.

– تجنب الاقتراب من المنشات المائية.

– تفقد و صيانة أجهزة تسخين و العمل على تهوئة الغرف تفاديا لحوادث الإختناق بالغاز.

– الانتقال من الأماكن المنخفضة إلى أماكن مرتفعة وأكثر أماناً ، وخاصة لمن يقطنون في الوحدات السكنية المتنقلة مثل الخيام و بيوت الشعر .

– تفقد قنوات ووسائل تصريف مياه الأمطار من حول المنازل أو المحلات التجارية لتكون جاهزة لتصريف المياه، والحيلولة دون تجمعها أو مداهمتها لهذه الأماكن.

– تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل الرياح الشديدة تجنبا للتسبب بإيذاء الأشخاص سواءً تلك الموجودة على أسطح المنازل أو اللوحات الإعلانية ولافتات المحلات التجارية .

– تجنب لمس الأعمدة الكهربائية أثناء وبعد نزول الأمطار لتجنب الصعقات الكهربائية .

– متابعة تطور الوضع العام والحالة الجوية عبر وسائل الإعلام والأخذ بالتوصيات الصادرة عن الجهات المعنية.

– الاتصال برقم الحماية المدنية (198) إذا دعت الحاجة لذلك.