نسبة امتلاء السدود تبلغ 5ر23 بالمائة إلى غاية يوم 15 ديسمبر 2023

لم تتجاوز نسبة امتلاء السدود 5ر23 بالمائة، إلى غاية يوم 15 ديسمبر 2023، وفق البيانات اليومية الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة، السبت، حول وضعية السدود التونسية.

واقتصر احتياطي المياه في السدود على 4ر543 م3، منتصف شهر ديسمبر 2022، مقارنة بمتوسط ??تم تسجيله خلال الثلاث سنوات الأخيرة ،والبالغ 8ر859 مليون م3، بانخفاض قدره8ر36 بالمائة.

ويحتل سد سيدي سالم، وفق المصدر ذاته، 29 بالمائة من إجمالي مخزون المياه (8ر158مليون م3) وهو ما يمثل 27 بالمائة من نسبة الامتلاء.

وبلغت نسبة الامتلاء بسدي سجنان وسيدي سعد، حوالي 26 بالمائة ( 34 مليون م3) و23 بالمائة ( 31 مليون م3)

ولم تتجاوز نسبة امتلاء سدي بوهرتمه وجومين 24 بالمائة ( 4ر27 مليون م3) و11 بالمائة (13 مليون م3) ، أما سدي الهوارب والحمى فهما خاليان تماما 0 بالمائة

وبلغت تدفقات المياه نحو السدود، حتى تاريخ 15 ديسمبر 2023، 150ر8 مليون م3، منها 99 بالمائة تغذي السدود الواقعة بالشمال.