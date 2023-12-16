بطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة 1-الجولة11): النتائج والترتيب..

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم السبت :

المجموعة الاولى

السبت 16 ديسمبر

في جندوبة –

جندوبة الرياضية – شبيبة العمران 2- 2

في حمام سوسة

امل حمام سوسة – هلال مساكن 3 – 2

في حمام الانف

نادي حمام الانف سبورتينغ بن عروس 2- صفر

في رادس

النجم الرادسي – مستقبل وادي الليل صفر – صفر

في اريانة

جمعية اريانة – النادي القربي صفر – صفر

في القلعة الصغرى

القلعة الرياضية – شبيبة القيروان 2 – 2

الترتيب ن ل

1-جندوبة الرياضية 23 10

2- شبيبة العمران 22 10

3-نادي حمام الأنف 20 10

4-النادي القربي 18 10

5-النجم الرادسي 17 10

6-هلال مساكن 15 11

7-أمل حمام سوسة 13 10

8-شبيبة القيروان 11 10

– جمعية اريانة 11 10

10 -مستقبل وادي الليل 10 10

11-مرجان طبرقة 7 10

12- القلعة الرياضية 6 10

– سبورتينغ بن عروس 6 11

المجموعة الثانية

الاحد 17 ديسمبر

في مدنين – س 14

اولمبيك مدنين – الترجي الجرجيسي حسام بولعراس

في صفاقس (2 مارس) – س 14

نادي محيط قرقنة – امل جربة حسام بن ساسي

في بئر الحفي – س 14

اولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل قابس اسامة بن اسحاق

في قابس – س 14

الملعب القابسي – نسر جلمة اشرف الحركاتي

في تطاوين – س 14

امل الرقبة بتطاوين – هلال الشابة باديس بن صالح

في الرجيش – س 14

مستقبل الرجيش – مكارم المهدية فرج عبد اللاوي

الترتيب ن ل

1-مستقبل قابس 21 9

هلال الشابة 21 10

3-الترجي الجرجيسي 20 9

4-امل جربة 14 9

5-امل الرقبة بتطاوين 13 9

– الملعب القابسي 13 9

-سبورتينغ المكنين 13 10

8– مكارم المهدية 10 9

9-اولمبيك مدنين 9 9

–اولمبيك سيدي بوزيد 9 9

11- نسر جلمة 8 10

12-نادي محيط قرقنة 5 9

13-مستقبل الرجيش 2 9