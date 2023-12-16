بطولة الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة 1-الجولة11): النتائج والترتيب..

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات المجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم التي جرت اليوم السبت :
المجموعة الاولى
السبت 16 ديسمبر
في جندوبة –
جندوبة الرياضية – شبيبة العمران 2- 2
في حمام سوسة
امل حمام سوسة – هلال مساكن 3 – 2
في حمام الانف
نادي حمام الانف سبورتينغ بن عروس 2- صفر
في رادس
النجم الرادسي – مستقبل وادي الليل صفر – صفر
في اريانة
جمعية اريانة – النادي القربي صفر – صفر
في القلعة الصغرى
القلعة الرياضية – شبيبة القيروان 2 – 2
الترتيب ن ل
1-جندوبة الرياضية 23 10
2- شبيبة العمران 22 10
3-نادي حمام الأنف 20 10
4-النادي القربي 18 10
5-النجم الرادسي 17 10
6-هلال مساكن 15 11
7-أمل حمام سوسة 13 10
8-شبيبة القيروان 11 10
– جمعية اريانة 11 10
10 -مستقبل وادي الليل 10 10
11-مرجان طبرقة 7 10
12- القلعة الرياضية 6 10
– سبورتينغ بن عروس 6 11
المجموعة الثانية
الاحد 17 ديسمبر
في مدنين – س 14
اولمبيك مدنين – الترجي الجرجيسي حسام بولعراس
في صفاقس (2 مارس) – س 14
نادي محيط قرقنة – امل جربة حسام بن ساسي
في بئر الحفي – س 14
اولمبيك سيدي بوزيد – مستقبل قابس اسامة بن اسحاق
في قابس – س 14
الملعب القابسي – نسر جلمة اشرف الحركاتي
في تطاوين – س 14
امل الرقبة بتطاوين – هلال الشابة باديس بن صالح
في الرجيش – س 14
مستقبل الرجيش – مكارم المهدية فرج عبد اللاوي
الترتيب ن ل
1-مستقبل قابس 21 9
هلال الشابة 21 10
3-الترجي الجرجيسي 20 9
4-امل جربة 14 9
5-امل الرقبة بتطاوين 13 9
– الملعب القابسي 13 9
-سبورتينغ المكنين 13 10
8– مكارم المهدية 10 9
9-اولمبيك مدنين 9 9
–اولمبيك سيدي بوزيد 9 9
11- نسر جلمة 8 10
12-نادي محيط قرقنة 5 9
13-مستقبل الرجيش 2 9