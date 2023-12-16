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عاجل/انهيار أرضي قرب سور المدينة العتيقة بالقيروان..ولجنة الطوارئ تجتمع..

2023/12/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

سيحتضن مقرّ ولاية القيروان خلال الساعات القليلة القادمة اجتماعا عاجلا للجنة الطوارئ، وذلك بحضور الجهات المسؤولة، لاتّخاذ جملة من الإجراءات الوقائية بهدف توخّي الحذر في ظلّ التغيّرات المناخية التي تشهدها الجهة.

وافادت اذاعة موزاييك ان هذا الاجتماع يأتي ذلك في خطوة استباقية لتجنّب إمكانية انهيار سور المدينة العتيقة، مجدّدا، خاصّة إثر انهيار أرضي على مقربة من جزء السور الذي سبق أن انهار صباح اليوم.

ويذكر ان حادث انهيار جزء من سور المدينة العتيقة بالقيروان على مستوى باب الجلدين قد أسفر صباح اليوم عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين تمّ نقلهم إلى مستشفى الأغالبة.

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