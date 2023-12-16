هذا الحزب يعتزم الترشح للرئاسة..#خبر_عاجل

أعلن رئيس حزب الائتلاف الوطني التونسي ناجي جلول عشية اليوم السبت، عن اعتزام حزبه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وقال رئيس الحزب في تصريح ل”وات” على هامش انعقاد الجزء الاول من المؤتمر التاسيسي للحزب، إنه “لا توجد ديمقراطية بلا أحزاب وحزبنا يطرح نفسه كبديل للسلطة الحالية وسنترشح للانتخابات الرئاسية إما بترشيح رئيس الحزب او من نراه قادرا على الفوز ويحمل افكار الحزب”.

وأضاف جلول ان “حزب الائتلاف الوطني التونسي الذي يعتبر من الاحزاب القليلة التي ما تزال ناشطة على الساحة السياسية سيتقدم للانتخابات الرئاسية كبديل عقلاني له حكومة وبرنامج اقتصادي واجتماعي وسياسي وكله ثقة بالفوز بالانتخابات القادمة الرئاسية والبلدية والتشريعية”.

وابرز جلول ان حزب الائتلاف الوطني هو حزب اجتماعي يطرح عودة الدولة كقاطرة للاستثمار والخدمات، ودولة يضطلع فيها المواطن بواجباته في دفع الضرائب وتسهر فيه الدولة على توفير تعليم جيد وخدمات صحية جيدة ونقل جيد وتعمل على تغيير منوال التنمية.

وبين في هذا الصدد ان حزبه يتقدم بحلول من ابرزها توسيع قاعدة الضريبة وادماج الاقتصاد الموازي وتلافي النقص في عدد الموظفين والعمل على انتداب اصحاب الشهادات العليا في عديد الادارات التي تعاني من نقص الموارد البشرية فضلا عن مضاعفة الاجور ليكون الاستهلاك محركا للاقتصاد.

واشار من جهة أخرى ان الجزء الاول من المؤتمر التاسيسي لن يكون انتخابيا بل سيقوم على مناقشة اللوائح الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحزب ومناقشة الهيكلة الجديدة للحزب مبرزا ان الحزب سينطلق في تنظيم انتخابات المنسقين الجهويين والمحليين والذين سيتولون انتخاب قيادة الحزب بما فيها رئيس الحزب خلال فترة باربعة اشهر.