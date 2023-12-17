عاجل/مقتل 61 مهاجرا بعد غرق قارب قبالة سواحل ليبيا..

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إن 61 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، غرقوا بعد حادث غرق قارب “مأساوي” قبالة سواحل ليبيا.

ونشرت المنظمة على منصة التواصل الاجتماعي إكس نقلا عن ناجين قولهم إن القارب كان يقل نحو 86 شخصا وانطلق من مدينة زوارة الليبية الواقعة على بعد 110 كيلومترات عن العاصمة طرابلس.

وتضاعف عدد المهاجرين الوافدين عبر البحر إلى إيطاليا تقريبا في عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي حيث وصل حوالي 140 ألفا إلى شواطئها حتى الآن. وجاء نحو 91 بالمئة منهم من تونس، وتحملت جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة العبء الأكبر لأعداد الوافدين.

ووقع الاتحاد الأوروبي وتونس اتفاق “شراكة استراتيجية” في جويلية يتضمن مكافحة تهريب البشر وتشديد الرقابة على الحدود البحرية في ظل الزيادة الحادة في عدد القوارب التي تنطلق من تونس إلى أوروبا.

ووفقا لبيان صادر عن بريطانيا وإيطاليا فقد أعلنت الدولتان خططا أمس السبت لتمويل مشترك لإعادة مهاجرين عالقين في تونس لبلادهم لكن البيان لم يذكر حجم هذا التمويل.