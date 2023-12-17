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رئيس الجمهورية يتحول إلى الكويت لتعزية عائلة الأمير الراحل نواف الصباح..#خبر_عاجل

2023/12/17 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، صباح اليوم الأحد 17 ديسمبر  2023، أرض الوطن في اتجاه دولة الكويت الشقيقة لأداء واجب العزاء في وفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
وكان في توديع رئيس الدولة أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، والمعتمد الأول المكلف بتسيير ولاية تونس، والكاتب العام المكلف بتسيير بلدية تونس، ومنصور خالد العمر، سفير الكويت بتونس.

وأعلنت الكويت أن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح اختير أميرا للبلاد، خلفا للشيخ نواف الأحمد الصباح الذي أعلنت وفاته ظهر اليوم السبت عن عمر ناهز 86 عاما.

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