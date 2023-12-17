عاجل/بسبب التقلبات الجوية..وزارة الفلاحة تحذر..

أوصت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جميع الفلاحين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم وتأمين آلاتهم الفلاحية والتجهيزات في أماكن بعيدة عن مجاري الأودية، وعدم المجازفة والإبحار بالنسبة للبحارة، تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بنزول كميات هامة من الأمطار اليوم الأحد ويومي الاثنين والثلاثاء، بأغلب المناطق.

وشدّدت الوزارة في بلاغ تحذيري،على ضرورة حماية المواشي وعدم تركها في الخارج والحرص على وضعها داخل الاسطبلات وإبعادها عن مجاري الأودية وتأمين جميع الآلات الفلاحية والتجهيزات ووضعها في أماكن آمنة بعيدة عن مجاري الأودية مع إعادة التثبت من متانة تركيز البيوت المكيفة تحسبا لهبوب الرياح.

كما أوصت الوزارة في بلاغها جميع البحارة وأصحاب مراكب الصيد البحري بتوخي الحذر وعدم المجازفة والإبحار.

وتبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي سيكون الوضع الجوي اليوم الأحد ملائما لنزول الأمطار بأغلب المناطق، تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة، إذ تتراوح الكميات عامة بين 30 و50 مم، وتصل محليا إلى حدود 90 مم، خاصة بولايات الساحل، ثم ولايتي نابل والقيروان آخر النهار وأثناء الليل مع تساقط البرد في أماكن محدودة.

ويتواصل نزول الأمطار يومي الاثنين 18 والثلاثاء 19 ديسمبر 2023 بأغلب الجهات وتكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بجهة الساحل والوطن القبلي ومحليا الجنوب.ومن المتوقع هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها مؤقتا 80 كلم/س في شكل هبات قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات ومحليا بالجنوب