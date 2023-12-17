عاجل/الحوثيون يهددون واشنطن..وهذه التفاصيل..

هدّد الحوثيون بالرد على أي عملية عسكرية تستهدفهم وذلك في تعليق على مساعي واشنطن تشكيل قوة متعددة الجنسيات لحماية السفن والناقلات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من هجمات الجماعة المدعومة إيرانيا.

وقال علي القحوم عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله التابعة لجماعة الحوثيين في اليمن لقناة الميادين المقربة من إيران في وقت متأخر الجمعة إن أي تحرك عدائي ضد اليمن ستكون عواقبه وخيمة وتكلفته كبيرة.

وأضاف أن “القضية الفلسطينية هي البوصلة ولن نتخلى عنها مهما كان ومهما يكن ومهما كانت التهديدات والتلويحات الأميركية والغربية والإسرائيلية” مضيفا أن العمليات ضد إسرائيل ستستمر.

وأكد أن اليمن “حاضر” بكل الخيارات الدفاعية في الرد على أي تحركات عدائية أميركية إسرائيلية غربية.

وأوضح القحوم أن “اليمن شريك معني في حماية الملاحة البحرية الدولية وفقا للقوانين والأعراف الدولية”.وأعلنت المملكة المتحدة السبت أن إحدى مدمّراتها أسقطت ليل الجمعة السبت ما يُعتقد بأنها “مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر”، في وقت تشهد المنطقة هجمات يشنّها الحوثيون في اليمن على خلفية الحرب في غزة.

وكتب وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس على منصة إكس “خلال الليل، أسقطت إتش إم إس دياموند ما يعتقد بأنها طائرة مسيّرة هجومية كانت تستهدف الملاحة التجارية في البحر الأحمر”، مشيرا الى أن السفينة العسكرية أطلقت صاروخا تمكن من “تدمير الهدف بنجاح”.

العرب