هيونداي تونس تتحصل للسنة الثالثة على التوالي على لقب “أفضل خدمة حرفاء لسنة 2024″

أعلنت شركة ألفا هيونداي موتور، الموزع الرسمي لشركة هيونداي الكورية الجنوبية للسيارات الخفيفة والرائدة في سوق السيارات لعامي 2022 و2023 (YTD) في تونس، عن حصولها على لقب “أفضل خدمة حرفاء لسنة 2024” للسنة الثالثة على التوالي. ويؤكد هذا التقدير المرموق على التزام العلامة التجارية المستمر بالتميز في خدمة الحرفاء وقدرتها على الحفاظ على مستويات استثنائية من التزامها مع الحرفاء للعام المقبل.

إن حصول هيونداي تونس على لقب “أفضل خدمة حرفاء” للمرة الثالثة على التوالي هو شهادة على التزام العلامة التجارية الراسخ لضمان رضا الحرفاء وجودة الخدمة وتعزيز الابتكار. ويعكس هذا الإنجاز ثبات هيونداي تونس في التميز في جميع جوانب تجربة الحرفاء، متجاوزا توقعات سوق السيارات التونسي.

تم تكريم هيونداي بهذه الجائزة المرموقة خلال حفل استثنائي من قبل منظمة ESCDA، يوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، وهي كيان معترف به دوليا لتعزيزه للتميز في خدمة الحرفاء في تونس، وذلك حسب جودة الخدمات في كل قطاع. ويؤكد هذا التقدير على التزام هيونداي المتميز برضا الحرفاء وجودة الخدمات المقدمة. ومن خلال حصولها على هذه الجائزة، تضع هيونداي نفسها كشركة رائدة في تفانيها المستمر في تلبية الطلبات المتزايدة للمستهلكين التونسيين.

ويتجاوز هذا اللقب مجرد الإعتراف بل يوفر لشركة هيونداي فرصة فريدة لتمييز نفسها في السوق التنافسية من خلال تعزيز سمعتها كمزود خدمة استثنائي. ومن خلال تسليط الضوء على جهود هيونداي في علاقاتها مع الحرفاء، تعد هذه الجائزة شهادة قوية على التزام العلامة التجارية المتواصل بالتحسين المستمر لتجربة الحرفاء.

وبهذه المناسبة، صرح السيد مهدي محجوب، المدير العام لشركة ألفا هيونداي موتور “نحن سعداء ويشرفنا الحصول على هذا اللقب المرموق للعام الثالث على التوالي. وهذا من شأنه أن يشجعنا على المضي قدما ومواصلة هذا الزخم من التميز الفعلي وتفانينا في تقديم خدمة استثنائية لحرفائنا”.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تكريم هيونداي تونس لتميزها في نشاطها التسويقي في مؤتمر شركاء هيونداي الإقليمي لمنطقة “إفريقيا والشرق الأوسط” في عام 2022. بالإضافة إلى ذلك، تحصلت هيونداي تونس على لقب “الشركة التي تحترم حقوق المستهلك”.

وتبرز هذه التتويجات المقاربة الشاملة لهيونداي تونس لرضا الحرفاء. ويتجاوز هذا التكريم الاعتراف بالأداء الفردي، ولكنها تعكس أيضا رؤية هيونداي تونس العالمية والتزامها المستمر بالتميز الفعلي في جميع تفاعلاتها مع المستهلكين والشركاء.