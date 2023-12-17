الرابطة المحترفة الثانية (المجموعة 2-الجولة11):فوز فرق المقدمة مستقبل قابس و الشابة وجرجيس خارج القواعد و التنافس يشتد ويزداد تشويقا بينها

عرفت الجولة الحادية عشرة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم حلقة جديدة من مسلسل المنافسة والملاحقة المشوقة في الصدارة بين اندية مستقبل قابس و هلال الشابة و الترجي الجرجيسي بعد ان تمكن ثلاثي المقدمة خارج القواعد من تحقيق الفوز في جولة عرفت ايقاف مباراة الجارين مستقبل الرجيش ومكارم المهدية بسبب عدم صلوحية الميدان بفعل تهاطل كميات كبيرة من الامطار.

وعاد مستقبل قابس متصدر طليعة المجموعة من العودة بفوز هام خارج قواعده امام اولمبيك سيدي بوزيد (تاسع الترتيب ب9 نقاط) امام منافس عنيد على ارضية ميدانه .ويدين فريق “الجليزة” بانتصاره للاعب اسامة النفاتي الذي تمكن من اختطاف هدف ثمين في دق 41 نجح الضيوف في المحافظة عليه الى نهاية المباراة ليضمن البقاء في الصدارة ب24 نقطة بالشراكة مع هلال الشابة الذي حقق بدوره فوزا خارج القواعد بفضل ريمونتدا اذ قلب الهلال تاخره بعد الهدف الاول لامل الرقبة في دق 59 عن طريق اللاعب امين الجربي الى انتصار في الدقائق قليلة بعد ان نجح اللاعب حبيب اللزاز في تعديل الكفة (85) في مرحلة اولى قبل ان يضيف زميله ايمن بن علي هدف التفوق في الوقت بدل الضائع.

ويحتل امل الرقبة بعد هزيمة اليوم المرتبة السادسة ب13 نقطة).

ومن جهته حافظ الترجي الجرجيسي على مكانته ضمن ثلاثي الطليعة بتموقعه في المركز الثاني ب23 نقطة اثر عودته بانتصار هام على حساب اولمبيك مدنين في لقاء اجوار من نوع خاص اذ جاءت ثنائية فريق عاصمة الزياتين بفضل كل من يونس راشد (78) و امير التاجوري (90+2).

وتجمد رصيد اولمبيك مدنين في المركز العاشر ب9 نقاط.

وشهدت الجولة الحادية عشرة تحقيق محيط قرقنة لانتصاره الاول منذ بداية موسم بطولة الرابطة المحترفة الثانية على حساب امل جربة ليتنفس المحيط الصعداء حيث سيمنحه هذا الفوز شحنة معنوية للمضي في طريق استفاقة منشودة.

وصعد محيط قرقنة الى المرتبة الحادية عشرة ب8نقاط فيما حافظ امل جربة على المركز الخامس ب14 نقطة.

واغتنم الملعب القابسي فرصة تواجده على ارضية ميدانه من اجل اضافة فوز جديد الى رصيده و الاقتراب اكثر الى كوكبة الطليعة بعد ان هزم نسر جلمة بهدف دون رد بفضل اللاعب احمد ميدة (54) اذ ارتقى ابناء ‘الستيدة” الى المرتبة الرابعة ب16 نقطة بينما بقي نسر جلمة في المرتبة قبل الاخيرة ب8 نقاط.

وعرفت ذات الجولة ايقاف مباراة الاجوار بين مستقبل الرجيش و مكارم المهدية في دق 9 بسبب عدم صلوحية الميدان بسبب تهاطل كميات كبيرة من الامطار على ارضية الميدان. و ستعاد المباراة لاحقا.